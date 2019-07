MARCHE PACIFIQUE : Un 20ème vendredi, dédié à la fête de l’indépendance

Ce vingtième vendredi consécutif de manifestations a été tout particulier. En effet, il a coïncidé avec la commémoration du 57e anniversaire du recouvrement de l'Indépendance du pays. Les Mostaganemois sont ainsi sortis en masse, pour fêter l'Indépendance et pour réitérer leur attachement à leurs revendications, qu'ils défendent chaque vendredi que Dieu fait, depuis le 22 février dernier. Les manifestants ont une nouvelle fois appelé à un changement radical du régime, et ont aussi scandé les mêmes slogans que les vendredis précédents, à l'exemple de "Djazair hora dimokratia" (Algérie libre et démocratique). Notons que la plupart des manifestations se sont déroulées sous une forte chaleur, mais ces conditions climatiques n'ont pas empêché les Mostaganemois, qui portaient en masse le Drapeau national, d'exprimer haut et fort leurs revendications.