MARCHE, LOCAUX COMMERCIAUX, HANGAR DES PECHEURS : Le maire de La Stidia reprend la main

Vendre à même le trottoir du marché au lieu d’investir dans ses stands, est désormais une image révolue dans la petite ville de La Stidia qui peut servir d’exemple pour les maires des autres communes de la wilaya. Un véritable coup de fouet vient d’être donné par le maire de La Stidia en perspective de la réorganisation commerciale à travers les artères commençant désormais à respirer la conformité après 5 ans d’anarchie. Il a fallu tout simplement, surseoir l’option de location du marché de fruits de légumes qui n’a pas trouvé de preneur en dépit des appels d’offres de location, astiquer les lieux, et inviter au nom de la loi, les marchands à lever leurs parasols ternis et autres stands de fortune et de parois en roseaux entre autres bazars. Ce qui n’a pas été refusé par les concernés en sachant le pouvoir judiciaire du magistrat, avant de se rabattre sur la proposition de Mr Hamou Sildjilali, celle d’exercer coute que coute au sein du marché. Marché lequel est donc le premier à rouvrir ses portes parmi l’ensemble des marchés à travers la wilaya.