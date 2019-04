MARCHE DE L'EMPLOI : Plus de 8000 nouveaux postes créés à Oran

Des efforts considérables sont enregistrés dans le cadre des recrutement des jeunes chômeurs universitaires au niveau du chef lieu de la wilaya d'Oran, mais aussi dans les daïras d'Arzew, Bethioua et Boutlelis,et ce, grâce à l'intervention du wali d'Oran, M. Mouloud Chérifi qui n'a ménagé aucun effort pour organiser une rencontre au siège de la wilaya en vue de répondre aux besoins de la wilaya en matière d’offres d’emploi. Cette dernière a vu la participation des différents chefs d'organismes relevant du secteur de l'Etat et du privé et avait pour objectif de sensibiliser davantage les partenaires économiques sur la création d’emploi et l’administration compétente et sur la collecte des offres proposées par les entreprises. Ainsi, selon l'intervention du directeur de l’emploi de la wilaya d’Oran, M. Fayçal Saâdi qui a affirmé, qu’une commission mixte, créée récemment par le wali d’Oran, a effectué de nombreuses sorties pour s’enquérir des offres d’emploi disponibles sur le terrain. À ce propos, l’on croit savoir que plus de 8.000 demandes ont été recensées durant l’exercice en cours dont 1.000 ont fait l’objet de placement dans les différentes entreprises réparties entre les deux communes pétrochimiques, en l’occurrence Arzew et Béthioua. Ces mêmes opérations vont se poursuivre pour toucher d’autres communes et d’autres secteurs économiques. Du côté de l’administration, le wali d’Oran, M.Chérifi Mouloud, a souligné les efforts déployés par les services de la wilaya pour booster le marché de l’emploi à travers, notamment, la création des établissements publics à caractère industriel et commercial. Il a déclaré à ce sujet : ‘’À notre niveau, nous tentons de créer quotidiennement des postes d’emploi à travers les EPIC, qui comme, vous le savez, sont financés sur le budget de la wilaya ‘’. Fort est de constater que la dynamique économique qu’a connu la wilaya d’Oran, durant les dernières années, a eu une incidence directe et positive sur le marché de l’emploi. En effet, grâce à une stratégie de développement ayant profité aux différents secteurs d’activités, Oran dispose désormais d’avantages qui ont fait d’elle une destination privilégiée des capitaux d’investissements, notamment dans les secteurs pourvoyeurs d’emploi, ce qui a contribué à la croissance du marché de l’emploi. Principalement, ce sont les deux secteurs industriels et touristiques (hôtellerie) qui ont le plus soutenu cette croissance. Ainsi, des dizaines d’unités de production, de grands complexes industriels, un pôle d’industriel automobile et mécanique ont vu le jour, ces dernières années, contribuant ainsi et de façon non négligeable à l’absorption du chômage dans la wilaya. Le marché de la main- d’œuvre étrangère est dominé par les nationalités chinoise, italienne, turque et syrienne. L’on note, par ailleurs, 56.539 fonctionnaires répartis sur 136 institutions et les administrations publiques.