MARCHE D’AIN SEFRA (MOSTAGANEM) : Du jamais vu, le navet à 150 dinars !

Finalement, les commerçants finissent toujours par imposer leur diktat et fixer les prix de leurs produits au mois de Ramadhan en ignorant totalement tout dispositif tendant à réglementer les prix. La forte consommation en ce mois sacré est mise à profit pour être exploitée au maximum et rentabilisée en absence de toute morale et toute autre mesure. En dépit d’une forte abondance d’une large gamme de produits agricoles, les prix se sont envolés dès le premier jour du mois sacré pour atteindre le seuil de l’intolérable au grand désagrément des consommateurs qui se font saigner. Entre 90 et 100 dinars le kilogramme la tomate, de 45 à 60 dinars la pomme de terre, 80 dinars les carottes alors que le navet qui ne se vendait guère, vient de frôler les 150 dinars, du jamais vu ! Profitant de l’absence de contrôle, suite à la grève observée par les employés de la direction du commerce, certains commerçants abusent par la pratique de prix qui restent au-delà de toute convenance.