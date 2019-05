MARCHE COUVERT DE MOSTAGANEM : Un vendeur de poisson arrêté pour vente de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à travers le tissu urbain de la wilaya de Mostaganem, notamment celle liée au trafic de drogue, les éléments de la brigade criminelle relevant de la sureté de wilaya ont réussi à arrêter une personne âgée de 55 ans impliquée dans une affaire de trafic de comprimés de psychotropes, a-t-on appris de sources sécuritaires. En effet, cette affaire est intervenue suite à des informations reçues par les mêmes services, indiquant que l'un des vendeurs de poissons au niveau du marché couvert au centre-ville de Mostaganem, exerce la commercialisation de comprimés de psychotropes, alors qu’il pratiquait l’activité commerciale de vente de poissons comme couverture afin d’éviter les soupçons et tromper les services de sécurité. Les mêmes services ont arrêté le suspect au niveau du marché couvert après que ce dernier était bien surveillé où il a été découvert en sa possession 08 comprimés de psychotropes , dissimulés sous les caisses de poissons, en plus de trois couteaux .Pour le délit de détention de comprimés de psychotropes à des fins de commercialisation et port d’armes blanches prohibées sans motif légitime. Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre du mis en cause, suite auquel, il a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, a-t-on appris.