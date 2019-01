MAOUSSA (MASCARA) : Les citoyens réclament l’ouverture du centre de santé fermé

Les citoyens des douars d’Ouled Kada Belhadj, d’Ouled Zemani, de Gaaidia, d’Ouled Aouf et d’Allalma relevant du territoire de la commune de Maoussa protestent pour l’ouverture de la salle de soins qui a fait l’objet d’un aménagement et qui demeure malheureusement fermée depuis bientôt deux ans. Ces derniers doivent faire le déplacement vers Maoussa, le chef-lieu de la commune ou vers Mascara pour des soins ou des injections et payent de lourds frais pour le transport. Même les écoles de la localité ne sont pas épargnés par cet handicap, elles rencontrent tant de problèmes pour l’assurance des soins aux élèves , surtout quand il s’agit de petits accidents survenus au sein des établissements et nécessitant une prise en charge d’écoliers blessés. A cet effet, les habitants des douars cités lancent un S.O.S à la direction de la santé et de la population et aux autorités concernées de la wilaya pour l’ouverture de cette salle qui est d’une grande utilité et qui, malheureusement non opérationnelle.