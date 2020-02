MANSOURAH (MOSTAGANEM : Le marché de Enaro dérange

Chaque mercredi matin, plusieurs usagers qui empruntent le tronçon du Souk hebdomadaire de Enaro, situé au bord de la RN11, se voient vivre le calvaire de l’encombrement de la route en raison de la tenue du Souk, un marché hebdomadaire implanté à l’entrée de la localité de Enaro, relevant de la commune de Mansourah. Les habitués de cette voie à grand trafic routier, la détournent en ces journées de mercredi, quant aux non avertis, qui ne sont pas au courant, ils se trouvent pris au piège et doivent prendre leur mal en patience pendant les moments d’embouteillage, jusqu’ à ce que la circulation se libère et devient plus fluide. Il est à noter que cette situation est engendrée par des centaines de poids lourds, fourgons et autres camions sur les deux côtés de la chaussée la rendant étroite au point de bloquer la circulation, ce qui aurait causé plusieurs accidents graves auparavant. Un tel état de fait perdure depuis plusieurs années, vu que le marché de demi-gros en question devrait nécessiter plus que jamais une prise en charge par les autorités concernées en vue d’un aménagement et ce, en raison de sa situation géographique au bord de la route pouvant constituer un danger permanent pour les routiers et les habitués du souk, il aurait besoin également d’une aire de stationnement. En ce sens, un commerçant venant de Sétif rencontré sur place explique. « Même nous, qui venons ici pour notre activité de si loin, nous stationnons parfois à des centaines de mètres de l'entrée de la partie réservée à la vente, ceci nous cause beaucoup de désagréments » Pourtant selon ces mêmes commerçants, les droits d'étalage des marchandises sont conséquents surtout si la surface occupée est importante, par conséquent les recettes ne peuvent être que bien rentables, d'où la nécessité d'investir dans des structures d'accompagnement, telle une aire de stationnement.