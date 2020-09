MANQUE DES LIQUIDITES : Le Ministre des Finances s’exprime

Lors de son intervention au Forum de la Radio nationale, ce lundi 7 septembre, le Ministre des Finances, M. Aymen Benabderrahmane, a assuré que le problème de manque des liquidités sera résolu. Le problème du manque de liquidités a pourri cette année l'été des algériens dont beaucoup ont passé le plus clair de leur temps à faire des queues interminables devant les guichets des postes pour retirer quelques sous vaillants. Le spectacle continue encore devant les postes, mis cela na saurait durer encore plus longtemps, selon le ministre des Finances qui a promis lundi que "le problème sera définitivement réglé, courant du mois d'octobre, au plus tard" En effet, Aymen Benabderahmane a imputé la crise des liquidités à la "baisse de l'activité économique, consécutive de la crise du Coronavirus qui a impacté toutes les économies du monde entier" Le ministre a invité les algériens à utiliser d'autres moyens de paiement tel que le mode scriptural comme le chèque ou la carte numérique pour les besoins de leurs achats. Par ailleurs, le ministre a évoqué "une profonde réforme de l'impôt", dans le cadre du changement du paradigme économique que le gouvernement entend mettre en oeuvre en application de la nouvelle politique économique. "L'actuel système constitue un véritable verrou pour le recouvrement de l'impôt", explique le ministre qui annonce, au passage "élargissement de l'assiette fiscale qui touchera, dans le cade de la loi de fiance 2021, d'autres catégories jusque-là épargnées et certaines niches fiscales.