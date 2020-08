MANQUE D'EAU POTABLE A SIDI BEL ABBES : La mairie de Benaicha Chelia emmurée

Cette action pour le moins singulière, aurait été entreprise afin d'attirer l'attention des élus et responsables locaux qui ont, de tout temps, versé dans les affres du mutisme et du silence, faisant complètement fi des doléances citoyennes. Les protestataires visiblement en colère, se disent victimes des spéculations commanditées par les usurpateurs et notamment les agriculteurs et autres propriétaires de champs de culture maraîchère, agissant ainsi pour s'accaparer les richesses hydriques. "Nous nous sommes regroupés aujourd’hui, devant le siège de l'APC pour réclamer la réhabilitation des réseaux et autres points d'alimentation ayant fait peut-être l'objet d'actes de détournement. Nous sommes les premiers à en bénéficier, c’est notre droit absolu ", diront des représentants des contestataires. D'autres plaignants ont appelé les responsables des services concernés à procéder à la réfection du réseau d'AEP et au raccordement de leur localité à ce puits situé près de Tenira, resté fermé malgré son haut débit. ''Si aucune suite ne nous est accordée, concluent-ils, nous serons contraints de bloquer la RN13 qui traverse la commune. Le maire a promis de lancer une enquête en vue de trouver une solution à ce calvaire infernal qui fait souffrir les martyres aux habitants de Benachiba.