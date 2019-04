MANIFESTATION POPULAIRE : La police annonce avoir déjoué un attentat terroriste

Selon le communiqué, les services de la police, en coordination avec les éléments de l’Armée nationale populaire, ont démantelé un groupe terroriste lourdement armé qui voulait commettre des attentats, profitant des manifestations massives. Les armes découvertes sur ces terroristes ont, selon la même source, servi contre des agents de l’ordre dans les années 1990. Ainsi, la Sûreté nationale affirme avoir identifié et arrêté des ressortissants étrangers venus en Algérie dont la mission de détourner le mouvement populaire pacifique et de le pousser à la violence. Selon la DGSN, ces ressortissants étrangers tentaient d’inciter les jeunes algériens à adopter des méthodes radicales dans l’expression de leurs revendications et les véhiculer ensuite via les médias et les réseaux sociaux. D’autres ressortissants ont été arrêtés en possession d’équipements sensibles. « Durant ces semaines, des étrangers venus spécialement pour attiser les tensions et pousser les jeunes à recourir à des formes d’expression radicales, en vue d’exploiter leurs images via les médias et sur les réseaux sociaux, ont été identifiés et interpellés, et leurs desseins dévoilés ; Certains ont même été arrêtés en possession d’équipements sensibles, de substances psychotropes» , révèle, le communiqué de la police . Ajoutant que les investigations ont permis d’établir que certaines armes détenues par ces criminels, ont servi pour des assassinats durant la décennie noire. « Les investigations entreprises ont permis d’établir que certaines armes détenues par ces criminels, ont servi pour des assassinats perpétrés contre des membres des services de sécurité durant la décennie noire» conclut le communiqué de la DGSN. Dans le même contexte, la Direction générale de la Sûreté nationale a appelé l'ensemble des utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de prudence et de vigilance suite à la publication de certaines anciennes photos et vidéos visant à tromper l'opinion publique et à porter atteinte à la police, indique un communiqué de la DGSN.