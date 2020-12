MANIFESTATION DU 11 DECEMBRE 1960 : Le rôle joué par les femmes algériennes souligné

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la femme, Kaouther Krikou, a souligné, vendredi, depuis Khenchela, le rôle important joué par les femmes algériennes lors des manifestations du 11 décembre 1960. Dans son allocution prononcée en marge de l'ouverture de la conférence historique intitulée "11 décembre 1960: Manifestations et Victoires", Mme Krikou a appelé à "la célébration de l'héroisme et les hauts faits des femmes algériennes qui, par leur participation à l'encadrement et à l'organisation des manifestations, ont démontré leur prise de conscience du droit de l'Algérie et des Algériens à l'autodétermination". Pour la ministre, la date du 11 décembre 1960 "a marqué une étape importante dans l'histoire de la glorieuse révolution, au cours de laquelle la femme algérienne a apporté son soutien à son frère l’homme et affirmé son attachement constant à une seule et unique décision, à savoir: l'indépendance". Lors de son allocution à l'occasion, Mme Krikou a évoqué les sacrifices des héroïnes de l'Algérie, appelant les jeunes filles d'Algérie de la génération d'aujourd'hui à "les prendre en modèle et à consentir des sacrifices pour bâtir l'édifice institutionnel de l'Etat comme l’avaient dèjà fait leurs aïeules pour que l'Algérie vive libre et indépendante". Elle a également mis en avant la participation pionnière de la femme algérienne à la révolution nationale qui est un exemple à suivre dans la lutte pour l'indépendance et sa présence remarquable au sein du mouvement national, laquelle a contribué au déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1 novembre 1954 et à l’internationalisation de la question algérienne au niveau des Nations Unies, et qui est appelée aujourd’hui à poursuivre le processus de construction et d’édification". La ministre de la Solidarité a salué, également, les travailleuses des secteurs de la santé et de la solidarité, qualifiées de "Moudjahidate d'aujourd'hui" qui incarnent "l'instinct de cohésion des Algériens pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus".