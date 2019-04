MANIFESTATION DE VENDREDI : Arrestation de 6 suspects après l’agression de citoyens

Les éléments de la police judiciaire de la wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation de six personnes suspectées d’avoir agressé des citoyens avec des armes blanches lors de la manifestation de vendredi dernier. Selon un communiqué de la DGSN, ces arrestations ont eu lieu après que l’exploitation des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux par les enquêteurs de la police judiciaire. Les images ayant fait le tour montrent en effet un groupe de jeunes, munis de cutters, en train d’attaquer des citoyens à la sortie du tunnel des facultés au niveau de la place Audin, en plein Alger-centre. « Les services technique de la Sureté nationale ont pu identifier et arrêter les suspects, après l’utilisation des dernières technologiques d’investigation et de recherche », assure le communiqué.