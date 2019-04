MANIFESTATION ANTI-SYSTEME : Deux jeunes manifestantes violemment agressées à Alger

Selon des sources médiatiques, deux jeunes filles ont été agressées en fin de journée de ce vendredi 05 avril, par un groupe de délinquants à la rue Didouche Mourad à Alger. Cette agression intervient deux jours après les appels au lynchage des femmes qui manifestent. En effet, alors qu’elles étaient de passages et se dirigeaient vers la place Maurice Audin, un premier délinquant a provoqué l’une des filles avec un coup de coude. La jeune fille se retourne pour demander à son agresseur qu’est ce qui voulait, et ce dernier lui a très mal parlé et l’a traité de tous les noms. Alors qu’elle avait très peur, elle a essayé de prendre la fuite avec la deuxième fille qui l’attendait devant la salle de cinéma l’Algeria. Les deux filles n’avaient même pas le temps de prendre la fuite, car immédiatement, elles étaient interceptées par un groupe de plusieurs dizaines de délinquants. Alors que les événements se précipitaient très rapidement, un des délinquants a passé l’une des manifestantes à Tabac devant la salle de cinéma. Quelques riverains ont tenté de les sauver, mais les délinquants sous l’effet de psychotropes étaient très menaçants. L’un d’entre eux a même agressé l’une des filles à coups de point avant de forcer la porte de la salle de cinéma, et de les faire rentrer dans les toilettes du premier étage. Dans les toilettes, les filles terrorisées criaient avec toutes leurs forces mais en vain. Un groupe de manifestants a réussi à dégager une partie des manifestants qui ont envahi la salle, mais les filles étaient déjà coincées dans les toilettes avec un groupe d’une vingtaine de délinquants. Les cinq manifestants très courageux ont réussi à s’imposer devant les délinquants et ont pu arracher les deux filles qui ont été évacuées par la porte de secours qui donne sur le commissariat du 6e devant l’hôtel Suisse.