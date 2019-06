MALTRAITANCE D’ENFANTS : 1035 enfants violentés depuis le début de l’année

C’est la triste réalité que vient de révéler la commissaire nationale de la protection de l’enfance, Meryem Cherfi, dans une déclaration à l’APS, à l’occasion de la journée internationale de cette catégorie sociale. En effet, la ligne verte (11/11) mise à la disposition des enfants victimes des violences a enregistré 1.035 appels portant atteinte à l’intégrité physique d’enfants durant les cinq premiers mois de l’année, précise la même source. Sur ces 1035 enfants violentés, 611 étaient des garçons et 424 étaient des fillettes d’après Mme Meryem Cherfi qui précise que parfois, un appel concerné plusieurs enfants à la fois. S’agissant de la tranche d’âge de ces enfants qui souffrent entre les mains des adultes et parfois même de leurs parents, la commissaire nationale à la protection de l’enfance, souligne que 284 d’entre eux ne dépassent pas les six ans et que 532 sont âgés entre 7 et 13 ans et que l’âge de 219 autres est compris entre 14 et 18 ans. La même responsable révèle que ces appels lancés par des citoyens voire par les enfants eux-mêmes concernent des cas de «maltraitance», de «violence», «d’exploitation économique des enfants» et de «mendicité» Meryem Cherfi précise également que son organisme a reçu durant la même période un total de 442.600 appels sur le numéro vert sur des cas d’atteintes aux droits de l’enfant ou de demandes d’information et d’orientation sur la prise en charge des enfants.