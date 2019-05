MALGRE LES 2 MILLIONS DE QUINTAUX DE POMME DE TERRE RECOLTES : Le tubercule si prisé, toujours assez cher

Toujours en ce sens, Il a été récolté jusqu’à présent au niveau de la wilaya de Mostaganem 2 millions et 70.000 quintaux de pommes de terre de saison durant la saison agricole 2018-2019, selon la Direction des services agricoles. En effet, cette opération de récolte a touché 6090 hectares, représentant 51 % de la superficie totale plantée, estimée à 11760 hectares, avec un rendement qui a dépassé 340 quintaux à l’hectare. Notons que l’opération de récolte a commencé cette saison un peu tard à la fin du mois d'Avril à cause du verglas enregistré au niveau de la wilaya durant les mois précédents de décembre et janvier, et cela sans affecter les prévisions de la production qui va dépasser 4 millions de quintaux vers la fin de cette campagne. Parallèlement à cette opération, il a été lancé depuis le mois précédent de Mars , la campagne de récolte de la pomme de terre précoce , ce qui a permis la production de plus de 170.000 quintaux, avec un rendement de 280 quintaux par hectare .Selon la même source, les quantités de pommes de terre récoltées pourront approvisionner diverses régions de la wilaya et les régions voisines et même le reste des wilayas du pays. La wilaya de Mostaganem est considérée comme l'un des principaux fournisseurs de ce légume, en plus de la wilaya d’El Oued. Ce qui a influé sur son prix sur le marché, où elle est passée de 60 DA kg à 50 da le kg au niveau du marché d’Ain Sefra. Cette quantité contribuera à la régulation du marché et assurera la disponibilité du produit et la stabilité des prix pour se maintenir à une limite raisonnable durant ce mois sacré et la prochaine saison estivale .