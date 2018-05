MALGRE LA CRISE FINANCIERE : Les députés réclament une revalorisation de salaires

Malgré la crise financière qui pousse le gouvernement a jouer du coude pour renflouer les caisses de l’état, en recourant a de multiples taxes, les députés semblent vivre si loin de la réalité économique du pays. Après avoir revendiqué le droit à la paresse, les députés ont presque été tous unanimes à rejeter énergiquement les sanctions prévues dans ce projet de loi qui vont jusqu’à des ponctions sur salaire pour les absents aux séances plénières, et n’ont point hésité à déclarer à la hussarde que leurs salaires ne suffisent pas et qu’il est impératif de les revaloriser afin qu’ils puissent assumer pleinement leurs missions telles que définies par la Constitution. Le salaire du député, faut-il le préciser, commence par 26 millions de centimes pour atteindre un maximum de 42 millions de centimes. Sans compter la multitude de primes, de privilèges et d’avantages. La plénière a été ainsi des plus houleuses, alors que les débats sur les projets de lois de finances successives qui prévoyaient tant de taxes et autres augmentations des prix de certains produits n’ont guère suscité autant d’emportement, de colère et de protestation des députés qui se sont senti si ‘’agressés’’ par ce projet de règlement intérieur de l’Assemblée qui parle de ponctions sur salaires et punit l’absentéisme . Un projet qu’ils ont qualifié de recul par rapport à ce qui a été prévu dans la loi fondamentale.