MALGRE L'INTERDICTION DE LA BAIGNADE EN MER : Une première noyade enregistrée à Oran

En dépit des mesures d’interdiction portant sue la baignade à travers les plages du pays durant la conjoncture pandémique actuelle, des citoyens continuent à faire fi de la réglementation en vigueur et se ruent sur l'ensemble des plages du littoral d'Oran .Du côté du centre de la côte Est notamment ceux de Kristel et Ain Feranine le constat est saisissant. Certaines personnes continuent impunément à squatter des criques situées à l’abri des regards des passants et des services de l’ordre. Au niveau de la corniche Oranaise le constat est amer, du fait que ces plages, malgré l’interdiction de baignade durant la période de la Covid-19, demeurent l’apanage de certains jeunes qui viennent des quartiers d'Oran à l'image du jeune Maher qui est venu en compagnie de ses amis du village de Sidi Marouf pour se baigner et à osé plonger du grand rocher de la plage de Cap Falcon et a fini par laisser son crâne sur ce rocher, du fait qu'il ne connaît pas sans doute l'endroit ni encore moins la profondeur. Il a été repêché sans vie par les résidents du voisinage. Une fois alertés les éléments de la protection civile de la commune de Ain Turck se sont déplacés sur les lieux et l'ont évacué vers l'hôpital Medjbeur de Ain Turck .Il est à préciser que devant l'absence des surveillants de baignade chaque jour que Dieu fait, des citoyens interviennent pour sauver des vies humaines. Devant cet état de fait, les autorités locales ainsi que les services de la protection civile continuent à afficher une passivité flagrante. Selon un habitant de la plage de Cap Falcon, «lls ne viennent jamais inspecter les lieux malgré le fait qu’ils soient au courant de ce problème de santé publique. C’est d’une totale indifférence», se désole notre interlocuteur et de continuer : «Des descentes policières permanentes sur les lieux sont plus que nécessaires !» Les autorités sont fortement interpellées pour mettre fin à ces dépassements, car il y va de l’intérêt public.