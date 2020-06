MALGRE L'INTERDICTION DE LA BAIGNADE A ORAN : Rush de citoyens sur les plages de la Corniche

En dépit des instructions et conseils des autorités sanitaires quant à l’importance capitale du port des bavettes et des masques ainsi que la limitation de la circulation, des citoyens continuent à faire la sourde oreille. Indifférents aux différents appels à la vigilance et insoucieux des risques qu’ils courent eux-mêmes et qu’ils font courir aux autres, ils se montrent récalcitrants aux simples gestes de prévention dont le port des masques et le confinement. Les forces de l’ordre peinent à faire respecter la loi et procèdent en général au dialogue avec des citoyens inconscients des risque du coronavirus. « Le nombre des nouveaux cas se maintient en plateau depuis des semaines ce qui constitue une mauvaise nouvelle. Il est primordial que les citoyens prennent acte de cette situation et se montrent plus respectueux des mesures de prévention », déplore un médecin exerçant dans le secteur public. Le dernier incident en date concerne des tentatives de jeunes personnes d’investir les plages du chef-lieu de la commune d’Ain Turck. Il a fallu l’intervention ferme de la police pour qu’ils renoncent à leur entreprise malheureuse non sans montrer leur exaspération de se voir interdits d’accès «à une plage publique à Bouisville ». A relever que les autorités locales ont annoncé le report de l’inauguration de la saison estivale rien que pour éviter un rush des citoyens sur les plages et gâcher ainsi des efforts de confinement et de prévention.