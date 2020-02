MALET-EMIR- ABDELKADER (TIARET) : Un éleveur escroqué d'un milliard de centimes

Actuellement, un éleveur est malade des suites de la grande escroquerie dont il a fait l’objet. Il a remis à une personne inconnue un montant près d'un milliard de centimes ne lui appartenant pas, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Les sources ajoutent que la victime avait tissé des liens avec une personne toujours inconnue et qui serait originaire d'une wilaya de l'Est algérien, qui avec le temps, une confiance s'est installée. Ce mobile de confiance s'est répandu au sein des éleveurs qui l'ont connu sous le nom de "Staifi" , hormis cela, aucun autre indice d'affiliation n'a été dévoilé à ces éleveurs par cet inconnu qui aurait usurpé la profession de médiateur de vente d'euros. Après avoir collecté une bonne somme auprès des éleveurs qui ont remis l'argent à l’éleveur en question et attendant le jour j" pour recevoir les sommes en euros, l’attente a été très longue et l’éleveur n'avait aucune cordonnée de cet escroc notoire. Une plainte a été déposée au niveau des services de gendarmerie nationale, indique notre source et depuis, le pauvre éleveur est proie à une maladie indescriptible. L’escroc a été perdu de vue.