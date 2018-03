MALADIE DE LA ROUGEOLE ET RUBEOLE : La vaccination se poursuit à Oran

Entamée il y a plus de deux mois, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole se poursuit dans la wilaya d’Oran. Les parents qui ont raté le début pour différentes raisons, se hâtent de présenter leurs enfants aux structures spécialisées pour les faire vacciner. Dans la commune d’Aïn El Turck, c’est la polyclinique située à quelques centaines de mètres du centre ville de la cité Bouisville, qui est chargée de continuer l’opération à raison d’une seule journée par semaine. Ainsi, chaque mardi matin, des pères et des mères de famille se présentent de bonne heure, carnet de vaccination en main, et attendent l’arrivée du médecin et des infirmières pour faire «piquer» leur progéniture. Le calendrier tout comme le choix de la journée réservée à cet effet, pénalisent les parents qui travaillent, forcés de rater une demi-journée, au moins. Ils auraient aimé que le centre soit également ouvert les samedis ou les vendredis jusqu’à la fin de cette campagne de vaccination. Par ailleurs, les habitants de la région Est d’Arzew se demandent pourquoi le service de la PMI situé à l’hôpital n’assure plus ces vaccinations comme au début de l’opération. Mis à contribution au mois de Janvier, lors des premières vaccinations, la population n’était pas obligée de s’astreindre à de longs déplacements jusqu’à la polyclinique d’Oran de la cité des HLM .La population de Bethioua, où est concentrée la majeure partie des habitants, demande aussi régulièrement l’ouverture de structures de proximité pour leur éviter les désagréments du transport jusqu’à Oran . Pourquoi leur faut-il se déplacer jusqu’à la polyclinique, parcourant une bonne partie du trajet alors qu’ils pourraient vacciner leurs enfants près de chez eux? Pourtant, les instructions relatives à cette campagne sont claires. Toutes les structures de santé doivent procéder à la vaccination sans interruption, même les jours fériés ! Avec toutes ces misères qu’on impose aux citoyens au moment où tout devait être mis en œuvre pour la réussite de cette campagne, il n y a rien d’étonnant qu’il y ait la faible affluence qu’on feint de déplorer.