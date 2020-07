MALADES DE COVID-19 A MOSTAGANEM : Le wali étudie les moyens d’améliorer la prise en charge

Avant-hier, lundi 13 juillet 2020, le wali de Mostaganem, M. Abdessamie Saidoun, a présidé une réunion au siège de son cabinet, en présence du recteur de l'Université Abdelhamid Ben Badis, du directeur de la santé et de la population, doyen de la faculté de médecine de Mostaganem et des directeurs des établissements hospitaliers de Mostaganem, Sidi Ali et Ain Tedelès, des cadres des conseils médicaux de ces mêmes institutions hospitalières .Les points abordés se rapportent à l’étude : 1 / de la possibilité du transfert du laboratoire d'analyses médicales (LP2) du Covid, vers l'Université de Mostaganem ;2/ de la situation épidémiologique au niveau de la wilaya et l'état des services fournis en matière d'hospitalisations ;3/ sur les capacités et les moyens devant être fournis au personnel médical et paramédical pour la prise en charge qualitative des patients du service Covid-19. À cet égard, M. le wali a souligné que les autorités suprêmes du pays insistent sur la nécessité d'assurer pleinement une bonne prestation de services aux patients accueillis dans ces structures de la santé ainsi que la mise en bonne condition professionnelle des personnels concernés, en particulier ceux qui s'occupent des patients malades du Covid 19.