MAIZIA (TIARET) : Une école primaire entourée de guérites et de barbelés

En effet, et jusqu'à l'heure actuelle, des guérites en ciment et du fil barbelé, entourent et "quadrillent" l'école qui porte le nom d'un valeureux chahid, en l'occurrence "Chaibdraa Noureddine".Cette école, faudrait-il le rappeler, est implantée à la localité de "Maizia",à 7 km du chef-lieu de la commune de Frenda, distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret, de près de 50 km et s’ouvre sur la RN 14. De ce fait, tous les usagers de cette route, qui connait un très grand trafic ; gardent cette choquante et douloureuse image dans les «pupilles" de leurs regards suivis de soupirs, car défilent dans leurs mémoires des images" inhumaines», des suites d’un très lourd tribut dont a fait objet la paisible population de Maizia, qui garde toujours des séquelles et des plaies profondes. Cette image de guérites et de fil barbelé, selon des éducateurs que nous avons joint, a des répercussions critiques sur la personnalité des enfants et particulièrement ceux dont les parents ont été assassinés par la horde sanguinaire. Des interrogations sérieuses restent posées et dont la plus populaire «Pourquoi laisser à nos jours cette image qui projette encore au temps de l'ère coloniale. Est-ce une simple négligence ou bien un délaissement ou encore une marginalisation sur ordonnance?? N'est-il pas temps de rendre le vrai visage à cette école, lui rendre sa fierté et surtout contribuer à rendre le sourire à nos enfants, très fragilisés par des souvenirs de détresse et de chagrin. Est-il utile de rappeler que plusieurs actes terroristes ont eu lieu dans le périmètre de cette école dont le plus effroyable est celui d'un homme qui a été égorgé dont le corps a été miné et déchiqueté totalement après la déflagration d’une bombe artisanale mise dans son ventre par les terroristes ayant eu lieu sur la RN 14. Face à cette école, sans citer d'autres cas similaires qui ont eu lieu dans ces lieux faisant des dégâts matériels et humains. Actuellement plusieurs milieux dont des officiels interpellent le wali, pour une opération d'effacement de ces repères....effroyables. Dans quels desseins a-t-on laissé ces guérites et ce fil barbelé, et pourtant tous les responsables locaux et ceux de la wilaya, font le passage tout près de cette école....qui garde beaucoup de séquelles. Il est temps d'agir.