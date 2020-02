MAISON DE LA CULTURE ‘’OULD ABDERRAHMANE KAKI’’ : 234 hadjis tirés au sort à Mostaganem

Sur les 5741 candidats recensés, 234 personnes pourront effectuer le rite du grand pèlerinage à l'issue d'un tirage au sort des candidats au hadj 2020, organisé par les services des 32 communes. En effet, à la commune de Mostaganem, le tirage au sort a eu lieu au niveau de la salle bleue, relevant de la maison de la culture « Ould Abderrahmane Kaki ». En effet, tôt le matin, la salle était littéralement prise d’assaut par une foule nombreuse. Des vieux postulants, visiblement frustrés après une dizaine, voire une quinzaine de tentatives pour décrocher un passeport de hadj, étaient stressés. Cette opération a été supervisée par les commissions des APC, en présence du P/APC de Mostaganem, le chef de daïra, le directeur de la réglementation et de l’administration générale en plus des représentants de la direction des affaires religieuses et wakfs. Plusieurs mesures ont été prises pour que cette opération se déroule dans de bonnes conditions. Dans le même sens, la direction de la réglementation et de l’administration générale organisera prochainement une deuxième opération de tirage au sort, réservée aux postulants âgés de plus de 70 ans, inscrits à plusieurs reprises mais n’ayant pas été retenus et ce, en vue de leur accorder une autre chance. Il est utile de préciser que, 78 passeports seront alloués à cette catégorie de personnes.