MAISON DE LA CULTURE DE MOSTAGANEM : Demi-finale des clubs scolaires de l'environnement

La maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki", sise dans la cité des 400 logements a abrité, lors de la matinée du 18 Février 2020, une demi-douzaine de jeunes exposants qui ont déployé des étals de panneaux d'images et autres supports d'information avec diverses plantes aussi diverses que variées. Cette exposition, s'inscrit dans le cadre du festival national des clubs de l'environnement qui devrait se tenir probablement, aux alentours du 24 mars 2020, qui consacrerait les meilleurs clubs "verts" qui se sont investis dans la culture et la pratique de la préservation et de l’amélioration de l'environnement, d'une manière générale. A noter que cet événement a vu la participation de quelques clubs créés au niveau des établissement scolaires du cycle primaire, moyen et secondaire, de la wilaya de Mostaganem. A cette occasion, nous avons eu le plaisir de nous attarder entre autres, sur l'exposition présentée par les jeunes élèves du "lycée des frères Amar", relevant de la commune de Stidia qui ont commencé à activer dans le domaine de l'environnement en 2018. Notons que ce club, à l'instar d'autres, a participé à de nombreuses campagnes et a accompli des réalisations modestes, avec des moyens de fortune, de petites pépinières d'élevage de plantules; sous abris en plastique et d'ailleurs, au cours de cette exposition qui est une sorte de demi-finale, ce club a su mettre en valeur ses compétences en la matière et quelques exemples de travaux réalisés. Une seule phrase à dire : c'est que nos enfants ont des ressources pourvu qu'ils soient accompagnés, aidés avec peu de choses .