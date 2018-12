MAIRIE DE MASCARA : Les étages supérieurs interdits aux citoyens

Les citoyens de la ville de Mascara ont été surpris ce dimanche au vu de ces affichages interdisant l’accès à tous les étages supérieurs de la mairie. Or, dans ces étages, certains services sont indispensables pour le quotidien du citoyen ; voir le trésor ; les vice-présidents ; les services de la voirie et d’autres. Cette décision a été prise par le maire au moment où l’Etat déploie tant d’efforts pour rapprocher l’administration de ses administrés. Et voilà que nos élus agissent à l’envers des directives adressées par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Le citoyen n’a le droit de voir un élu que le lundi ou le mardi et cette interdiction touche même les journalistes. A ce sujet et après s’être rendu au siège de l’APC pour s’enquérir de la situation des enlèvements d’ordures et le problème avec l’EPIC ; les deux agents postés à l’entrée de l’APC ont refusé de nous permettre l’accès même après la présentation de la carte professionnelle. Le même procédé est également employé au sein de la daïra de Mascara où il est exigé un rendez par écrit au guichet n°09 et le n° tel au bas de la demande.