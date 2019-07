MAIN BASSE SUR LES PLAGES : L’accès à Sidi El Medjdoub n’est plus gratuit !

Aujourd’hui, cette pratique frauduleuse instaurée de force par ces ‘’m’targuias hors la loi’’ et imposée à chaque accès à la plage de Sidi El Medjdoub, a fini par déclencher l’ire des citoyens qui se rendent en ce lieu si prisé. Certains vont juste pour se détendre et faire une ‘’ziara’’ au mausolée du saint, d’autres ne cherchent que le calme sur ce lieu si tranquille et si ensorcelant, mais, une somme de 50 dinars leur est exigée à chaque accès. Notons à ce titre que l’accès aux plages est gratuit conformément aux instructions du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et que lors de l’inauguration officielle de la saison estivale 2019, le ministre en personne est revenu sur le sujet et a déclaré que l’accès aux plages homologuées par les services de la protection civile, "doit rester libre et gratuit pour tous les citoyens". Malheureusement, ce ‘’vœu’’ ministériel, qui doit se respecter partout sur l’ensemble des plages du territoire national, parait être une lettre morte à Sidi El Medjdoub où une main basse parait se faire depuis le lancement de la saison estivale sans qu’aucune autorité n’intervienne et soulage définitivement les citoyens de cette expropriation de force d’un bien public. Soulignons que le parc a été loué à un privé qui le gère contre 100 dinars juste pour le stationnement sur le lieu, et que le reste de la plage ne revient d’aucun droit à quiconque et doit rester libre d’accès conformément aux instructions toujours en vigueur, et qui ne doivent nullement être bafouées d’un revers de main par une bande d’opportunistes. Il est temps que les concernées s’ingèrent en urgence dans le règlement de cette déplorable situation qui risque de contaminer le reste des plages.