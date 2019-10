MAHDIA (TIARET): Une présumée liste des bénéficiaires de logements provoque la colère

Ces citoyens contestataires, usant de grandes pierres et d'autres objets hétéroclites, ont catégoriquement bloqué plusieurs accès dont la RN 40.Le mobile de cette vague de protestation, selon des sources sécuritaires présentes sur les lieux, serait la "fuite" d'exemplaires de listes de logements sociaux qui devraient être prochainement affichées et dont les auteurs de cet acte très dangereux ont été signalés comme occultes et ayant volonté de déstabiliser la commune. Une source responsable dira que les exemplaires de listes ont été envoyés à plusieurs directions pour enquête et les fuites sont possibles (ce qui démontre la fragilité avec laquelle, sont pris de tels dossiers).Une autre source responsable, dira que ces protestataires, alors que la liste n'ait pas encore été affichée, font objet de manipulations et du coté de certains contestataires, c'est la mal-vie et le désarroi, ainsi que le ras-le-bol, qui les ont incité à bloquer la route pour attirer l'attention des décideurs. Pour le moment, cette liste des 180 logements n'est pas encore affichée et la colère monte de plusieurs crans, tout à signaler qu'un grand cordon sécuritaire a été installé sur les lieux et un cordon policier a été mis en place.