MAHDIA (TIARET) : Une collision entre 2 véhicules fait 4 morts et 2 blessés

Le tronçon routier, relevant de la RN 40 et reliant la commune de Mahdia à Hamadia, à quelque 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le théâtre d'un tragique accident, survenu ce mardi 1er octobre 2019 et qui a fait 4 morts sur le coup, dont 3 membres d'une même famille, ainsi que 2 blessés dans un état grave, apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que cet accident est une collision de plein fouet entre deux véhicules légers, l'un deux de marque "Renault Megane" et l'autre de marque "Astra Opel’’. Tout à noter que les personnes décédées sont originaires de la commune de Rechaiga et dont les corps ont été déposés au niveau du service de médecine légale de l’hôpital de Mahdia. Les blessés ont été évacués en urgence vers l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret .Une enquête a été ouverte par les services de gendarmerie nationale territorialement compétents.