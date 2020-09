MAHDIA (TIARET) : Trois arrestations et saisie de plus de 200 grammes de kif

Le magistrat-instructeur, prés le tribunal de Mahdia, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, et lors d'une comparution directe; a ordonné la mise sous mandat de dépôt des dénommés B.M, 36 ans, B.M, 33 ans et N.S, 34 ans, retenant contre eux les griefs suivants: association de malfaiteurs et commercialisation de kif traité, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les services de communication de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet, précise le communiqué, c'est suite à des informations parvenues au service, faisant part de l’écoulement de kif traité au niveau de certains quartiers de la ville de Mahdia, que les éléments de la police judiciaire ont entamé des investigations et arrêté les 3 mis en cause qui étaient en possession de 179,4 grammes de kif traité et d'un montant de 25.610 dinars. Une ordonnance de perquisition des domiciles des 3 mis en cause à permis la découverte de 35,3 grammes de kif, d'une épée, ainsi que des comprimés de psychotropes, en notant que la quantité globale de kif, a été estimée à 214,07 grammes, lit-on toujours dans le communiqué.