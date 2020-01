MAGHNIA (TLEMCEN) : Saisie de 600 chardonnerets

Les services de la brigade mobile des douanes algériennes de Maghnia , ont dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la contrebande, saisi en cette fin de semaine, 600 chardonnerets, à l’issue d’un barrage dressé au niveau de la route nationale 7 à Maghnia. Selon le communiqué de la douane, les oiseaux ont été découverts à bord d’une voiture de marque Peugeot expert. Après l’entame de la procédure d’usage, le mis en cause a été présenté devant la justice. Pour rappel, le piégeage et la vente des espèces protégées sont condamnés par la loi. Ces oiseaux sont protégés par la loi 04/07 du 14 août 2004 et le décret numéro 83/509 du 20 août 1983 portant protection des espèces non domestiques protégées.