MACHARREFF (TIARET) : Un père, son fils et un pompier meurent asphyxiés dans un puits

Ce vendredi 17 juillet, aux environs de 11h30 mn, la région de "Mecharref", à 7 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le théâtre d'un tragique événement, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée et qui est voisine des lieux où s'est produit l'incident qui a coûté la vie à 3 personnes, dont un élément de la protection civile. En effet, un homme âgé de 54 ans et son fils, âgé de 36 ans, étaient entrain de nettoyer un puits d'une profondeur de 11 mètres quand le manque d'oxygène à l'intérieur du puits, leur a fatalement couté leurs vies. Sitôt informés, les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux, où un élément nageur M. Zouatnia Khaled de grade caporal, âgé de 43 ans, est descendu dans le puits, qui lui aussi par manque d'oxygène a été pris d'un malaise, il est mort sur place, précise notre source. Les victimes ont été transférées à la morgue de l’hôpital «Youssef Damerdji" et une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie territorialement compétents.