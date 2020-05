MAACEM (TISSEMSILT) : Les habitants rêvent d’une ambulance dans leur commune

La santé dans la commune de Maacem relevant de la daïra de Ammari à l’ouest du chef-lieu de la wilaya est dans un navrant état manque de structure de santé opérationnelle, manque de médecins, de médicaments et mêmes de moyens médicaux. En effet, la commune n’assure toujours pas les prestations sanitaires aux habitants qui sont un peu près de 7000 âmes. Selon certaines personnes qui ont pris attache avec notre rédaction, les différentes correspondances adressées par les citoyens aux responsables de la Direction de la santé et de la population de la wilaya en perspective d’améliorer les conditions sanitaires des personnes sont restées vaines. Dernièrement, les plaignants ont saisi le premier responsable de la wilaya, en lui adressant une lettre dans laquelle ils ont exposé le problème tout en dénonçant le mutisme des responsables du secteur de la santé, ils dénoncent le fait que cette commune n’a encore pas une ambulance pour le transport des malades et qui peut leur épargner les désastres que subissent les femmes en ceinte, les morsures de chiens ou scorpioniques. Par ailleurs, les habitants ont revendiqué de doter ou d’affecter une ambulance pour la commune pour assurer au moins le transport des malades vers d’autres structures dont celles du chef lieu de la wilaya. Cette ambulance une fois arrivée, couvrira une grande partie de la population qui ne peut être laissée sans transport sanitaire, nous dira un représentant d’une association locale qui ajoute l’absence d’un moyen de transport sanitaire a compliqué davantage la situation des malades notamment les parturientes qui viennent des lointains douars de la commune et des villages avoisinants.