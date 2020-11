M6 souhaite prompt rétablissement au président Tebboune

Le Roi du Maroc Mohammed VI a adressé un message au président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel le souverain lui souhaite prompt rétablissement et ce, suite à sa contamination au nouveau coronavirus, ont annoncé des médias marocains. Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec profonde émotion la nouvelle de la contamination du chef de l’Etat algérien au Covid-19. Pour rappel, le président Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, a été transféré en Allemagne, mercredi 28 octobre 2020 au soir sur demande de ses médecins traitants. Le souverain implore le Très-Haut d’accorder rétablissement rapide et complet au Président algérien et de l'épargner de tout malheur.