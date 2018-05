M’SILA : Une hospitalisée décède par manque de sang

Une femme enceinte, qui était hospitalisée au niveau de l’hôpital d’Ain El Melh dans la wilaya de Msila, a rendu l’âme hier soir à cause de l’absence du pharmacien de garde. a-t-on appris de sources concordantes. La défunte femme qui entamait son septième mois de grossesse, a subi une césarienne pour extraire le bébé vu la dégradation de son état de santé. La femme enceinte avait besoin de sang en urgence, celui-ci se trouvait dans les locaux de la pharmacie de l’hôpital d’Ain El Melh, qui était fermée à clé, du fait de l’absence du pharmacien de garde. Ne pouvant pas attendre, la patiente a succombé. Selon ce qu’a indiqué la même source. Elle est morte à cause de ce pharmacien. Les autorités doivent ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de cette tragédie et pour que justice soit faite », réclament les proches de la victime.