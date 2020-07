M'SILA : Un policier tue sa femme et trois membres de sa belle-famille

Les résidents de la cité Rocade ont d'abord entendu des coups de feu, suivis de cris, et en accourant sur les lieux ils ont juste eu le temps de constater l’horrible drame avant d'alerter la Protection civile et la Police qui n'ont pas tardé à arriver sur les lieux du crime. Après le crime odieux qui a eu lieu ce vendredi matin à la cité La Rocade, wilaya de M’sila, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a publié un communiqué, sur sa page Facebook officielle, apportant plus de détails sur l’affaire. Selon le communiqué de la DGSN, ce vendredi 24 juillet, vers 08 h 45, un des agents de la police de la wilaya de Annaba s’est dirigé vers la wilaya de M’Sila pour se rendre à la résidence de sa belle famille où se trouvait son épouse suite à une dispute conjugale. La même source explique que ce policier a ouvert le feu sur les membres de sa belle famille en utilisant son arme de service, touchant ainsi son épouse, ses beaux-parents et son beau-frère. Les malheureuses victimes ont trouvé la mort suite à cette attaque, tandis que le coupable s’est rendu aux services de la sécurité de la wilaya de M’Sila. Le communiqué de la DGSN souligne qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les véritables raisons ayant motivées ce tragique crime.