M’SILA : Un jeune enterré vivant dans une canalisation d’eau

Près de trois jours que le jeune Ayache, 20 ans, est enterré vivant à plus de 20 mètres sous terre. Il est coincé dans une canalisation d’eau dans laquelle il avait glissé. La nuit de jeudi à vendredi a été longue pour les agents de la protection civile de la commune de Houamed dans la willaya de M’sila. Et ils sont encore loin du compte puisque l’opération n’est pas terminée. Dans la nuit, les pompiers ont pu acheminer via la canalisation un tuyau d’oxygène et de la nourriture. Selon les derniers éléments rapportés par la télévision Ennahar, il ne resterait plus que 4m pour arriver à sa hauteur. Mais la crainte reste grande d’assister à un éboulement de terrain qui pourrait faire perdre tout espoir de retrouver le jeune garçon.