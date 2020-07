M’SILA : Un enfant meurt électrocuté par un chargeur de téléphone

Un enfant de six ans a trouvé la mort dans des conditions invraisemblables, dimanche 26 juillet, dans la wilaya de M’sila. La victime, répondant aux initiales I. A, a été électrocutée par le chargeur d’un téléphone portable. L’enfant, âgé de six ans, a reçu une importante décharge électrique émanant de ce chargeur. Il a été transporté à l’hôpital dans un état critique. Malheureusement, il finira par succomber à ses brûlures quelques instants après son admission à la structure sanitaire locale, selon des sources concordantes. La triste nouvelle a vite fait le tour de la région. Il faut rappeler que la mauvaise utilisation de ces articles téléphoniques a déjà provoqué plusieurs départs de feux en Algérie et ailleurs.