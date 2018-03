M’SILA : Un écolier, découvert pendu dans sa chambre

Un écolier de 14 ans, B. L., a été retrouvé, pendu dans sa chambre, à M’djadel, à 118 kilomètres du chef-lieu de la wilaya de M’sila. L’enfant a été découvert dans la matinée par un membre de sa famille. D’après les premiers éléments de l’enquête, il se serait pendu à l’aide d’une corde et se trouvait seul dans sa chambre. La dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital Mohamed-Ali d’Aïn El-Melh pour autopsie. Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes et les circonstances exactes du drame.