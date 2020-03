M’SILA : "Trois fondements nécessaires pour assurer la sécurité routière"

La sécurité routière repose sur trois fondements "l’élimination des points noirs sur les routes", "la surveillance nocturne" et "les campagnes de sensibilisation", a soutenu dimanche à M’sila, le chef de la délégation nationale de la sécurité routières, Ahmed Naït El Hocine. "Les observations faites par les responsables de la circulation routière à l’échelle nationale ont toujours mis à l’index les points noirs sur les routes comme responsables d’accidents mortels dont certains n’ont pas été éliminés et continuent de ravir des vies humaines", a souligné le même cadre en marge du coup d’envoi des journées de sensibilisation sur les accidents de la route organisées devant la bibliothèque centrale. Il a dans ce sens déclaré que "l’autre fondement de la sécurité routière est l’intensification des contrôles routiers nocturnes sur les routes nationales empruntées par les poids-lourds et les véhicules de transport de voyageurs qui constitue un facteur de limitation des accidents". "Cette mission qui impute à la sûreté et la gendarmerie nationales", a-t-il dit, indiquant que la majorité des accidents faisant des bilans élevés de morts se produisent la nuit et impliquent des véhicules de transport collectif de voyageurs et de transport de marchandises. Pour M. Naït El Hocine, "la sensibilisation aux risques des accidents relève de la responsabilité de tous les secteurs et doit cibler toutes catégories de la société particulièrement les jeunes conducteurs dont la tranche d’âge est la plus impliquée dans les accidents de la route". Cette sensibilisation, a-t-il affirmé, doit revêtir un caractère continu et non pas occasionnel. Ces journées de sensibilisation se tiennent aux sièges de la bibliothèque centrale jusqu’au 12 mars avec la participation des acteurs du secteur du transport dont les autoécoles, les directions de transport et des travaux publics et des associations.