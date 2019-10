M’SILA : Réception prochaine de 600 logements AADL

Un quota de 600 logements de type location-vente (AADL) implanté dans la commune de M’sila sera réceptionné "avant la fin du premier semestre 2020", ont annoncé ce samedi les services de la wilaya. Les travaux de réalisation de ces logements avancent d’un rythme jugé "acceptable", ce qui permettra la réception de ce quota qui fait partie d’un programme global de type AADL estimé à 1.600 logements actuellement en chantier, a-t-on précisé de même source. Les souscripteurs au programme AADL attendent leurs appartements depuis plus de 8 ans, a rappelé la même source affirmant que la réception prochaine de ce quota contribuera à alléger la demande de logement au niveau de la capitale du Hodna et à baisser le taux d’occupation du logement (TOL) de 5 à 4,5 personnes par logement. Un autre quota estimé a plus de 1.000 logements du même type localisés au chef- lieu de wilaya sera livré au cours de l’année 2020, ont signalé les services de la wilaya ajoutant que la capitale du Hodna a bénéficié durant les huit (8) dernières années de 1.600 logements (AADL).