M’SILA : Le maire de Sidi Ameur sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Aissa (wilaya de M’sila) a placé, lundi, sous contrôle judiciaire le président en exercice de l’APC de Sidi Ameur et son prédécesseur, ainsi que six autres élus de la même commune pour des faits liés à la corruption, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Les présidents de l’APC de Sidi Ameur et les élus concernés sont inculpés de plusieurs chefs d’accusation dont "abus de pouvoir", "dilapidation de deniers publics" et "trafic d’influence", a précisé la même source. Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Aissa a entendu 32 personnes, entre témoins et accusés dans ces affaires liées à la corruption, au cours d’une audience qui a duré plus de 10 heures, a-t-on indiqué. Au total, 28 présidents d’assemblées populaires communales de la wilaya de M’sila sont poursuivis en justice dans des affaires liées à la corruption, a-t-on rappelé.