M’SILA : La wilaya réceptionne 10 terrains de jeux

Dix terrains de jeu en gazon synthétique, répartis à travers les communes de la wilaya de M’sila, ont été réceptionnés depuis janvier dernier, ont annoncé, jeudi, les services de la wilaya. Réalisés au profit de la jeunesse de la wilaya, ces projets ont contribué au renforcement du sport de proximité, le football notamment, et ont permis de créer une animation au niveau des communes bénéficiaires, tout en encourageant la compétition. Ils ont également offert — pendant la réalisation — un plan de charge aux entreprises spécialisées dans le domaine de la pose du gazon synthétique, a-t-on précisé. La réalisation de ces infrastructures sportives a nécessité la mobilisation d’un budget estimé à plus de 100 millions de DA puisé dans le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, selon des explications fournies par les mêmes services. L’opération portant réalisation d’autres aires de jeu, qui sera entamée «avant la fin de cette année», ciblera les grandes agglomérations de la wilaya, ont noté les mêmes services, ajoutant que des mesures seront prises dans un futur proche pour la préservation et l’entretien de ces structures sportives.