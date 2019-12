M’SILA : L’ex maire de Souamaâ sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction près le tribunal de Boussaâda à M’sila, a placé en détention provisoire l’ex président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Souamaâ, et un employé dans le secteur de la formation professionnelle, poursuivis dans des affaires de corruption, a indiqué jeudi une source judiciaire. L’ex- président de l’APC de Souamaâ et l’employé sont inculpés de plusieurs chefs d’accusation dont « abus de pouvoir » et « dilapidation de deniers publics », a précisé la même source, détaillant que cinq (5) autres personnes impliquées dans cette affaire ont été placées sous contrôle judiciaire. Le juge d’instruction près du tribunal de Boussaâda a entendu, au cours d’une audience de plusieurs heures, les impliqués dans ces affaires de corruption concernant en particulier des marchés publics a-t-on encore expliqué.