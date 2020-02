M'SILA ET TIPAZA : Découverte d'une cache d'armes et destruction d'une casemate

Une cache d'armes a été découverte lundi à M'sila par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'un autre détachement a détruit une casemate pour terroristes et une bombe de confection artisanale à Tipaza, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Djebel El-Fernane, commune d'El Hamel, wilaya de M'sila (1ère Région Militaire), un détachement de l'ANP a découvert, le 24 février 2020, une cache d'armes contenant deux (2) pistolets automatiques et quatre (4) chargeurs de munitions, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a détruit une casemate pour terroristes et une bombe de confection artisanale, et ce, dans la localité de Tazrout, commune de Larhat, wilaya de Tipaza (1ère RM)", précise la même source.