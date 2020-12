M'SILA : Djerad donne le coup d’envoi de la rentrée universitaire

Dans son allocution, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a déclaré, que le système universitaire s’est développé depuis l’indépendance jusqu’à nos jours. En marge de l’ouverture de la saison universitaire 2020/2021, Djerad a expliqué que 109 universités ont été ouvertes depuis l’indépendance et cela grâce aux efforts des hommes de l’Algérie. Outre 55 établissements d’enseignement supérieur en dehors du secteur, et 560 restaurants universitaires, ce qui indique que le nombre d’étudiants est passé de 500 000 à 1 650 000 étudiants. Dans son discours, le ministre a souligné qu’il existe des défis auxquels l’université est confrontée qui obligent tous les acteurs à travailler à doubler d’effort pour une réforme complète du système, mai aussi pour relancer une nouvelle dynamique afin de créer des compétences hautement qualifiées et rendre l’université capable de faire face aux transformations en cours aux niveaux national et mondial. Il a expliqué que le plan d’action du gouvernement définit un certain nombre de projets prioritaires pour atteindre la responsabilité sociale, promouvoir le produit de la recherche et de la formation et imposer la position de l’université dans la société. Il a ajouté que le secteur de l’enseignement supérieur doit travailler à la rationalisation des matériaux humains, financiers et structurels, parallèlement à l’augmentation du nombre d’étudiants Le ministre a souligné que la société attend de nous et du secteur de l’enseignement supérieur, à l’instar de la situation épidémiologique, que nous travaillions à la diversification des méthodes éducatives en fonction des besoins du développement local. Dans son discours, Djerad a appelé les chercheurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays à s’adapter aux exigences de la société pour prendre en charge les besoins actuels pour réaliser un décollage économique en utilisant la recherche scientifique appliquée. Il a déclaré que l’État s’efforce d’offrir des opportunités à tous les étudiants universitaires et n’épargnera aucun effort pour créer les conditions de la reprise des activités de recherche et de formation. Par ailleurs, , le Premier ministre Abdelaziz Djerad a promis aux étudiants de l’Université Mohammed Boudiaf à M’sila de “résoudre tous les problèmes pédagogiques et sociaux, en particulier ceux liés à la situation sanitaire exceptionnelle représentée par la pandémie Covid-19”. Djerad, a assuré que la solution à ces problèmes se fera en coordination avec tous les acteurs de l’université et sous la tutelle du ministère tuteur du secteur, ajoutant à cet égard que toutes les mesures pour améliorer les conditions d’études des étudiants ont été prises, notamment en ce qui concerne la prévention du virus corona émergent. Le Premier ministre, qui a assisté à un exposé sur "Le référent de l'adéquation entre la formation et les métiers de l'enseignement supérieur'', dans le hall du pôle universitaire, a également visité un workshop de porteurs de projets innovants et un autre dédié à la numérisation des activités pédagogiques et de gouvernance.