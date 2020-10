M’SILA : Des communes sans eau

Le retard mis dans le lancement de 21 opérations inscrites au profit du secteur des ressources en eau dans la wilaya de M’sila a provoqué une crise d’eau potable dans certaines communes dont celles du chef-lieu de wilaya et d’Ain El Melh, a-t-on appris du président de la commission économique et financière de l’APW, Abdelhamid Ghodbane. «Sur un total de 25 opérations majoritairement de mobilisation d’eau inscrites pour la wilaya au titre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, 21 n’ont pas été lancées, une est au stade d’évaluation des offres et trois accusent du retard dans les travaux», a précisé à l’APS M. Ghodbane. Aussi, 66 millions DA sur les 3,599 milliards DA mobilisés à ces opérations ont été consommés, selon la même source qui estime que ceci reflète «la lourde situation de la nomenclature des projets du secteur». Au cours de la rencontre consacrée dimanche au secteur des ressources en eau, le wali de M’sila Abdelkader Djellaoui a appelé «à résoudre rapidement ces dysfonctionnement que connaît ce secteur vital». En dépit de l’entrée en exploitation du forage de Bir Lokmane (commune d’Ouled Mansour) et de la seconde canalisation de transfert des eaux du barrage de Koudiet Asserdoune (Bouira), «la crise d’eau s’est accentuée au lieu d’être atténuée», notent les responsables du secteur des ressources en eau dans leur rapport 2020. Les perturbations dans la distribution ont amené l’Algérienne des eaux (ADE) à suspendre la diffusion sur sa page Facebook du programme d’approvisionnement des agglomérations en eau initialement lancé par souci de transparence. L’ADE a multiplié en outre ses actions de lutte contre les fuites dans le réseau alors que la crise d’eau oblige nombre d’habitants à s’approvisionner par camion-citerne à des prix allant de 750 à 1000 DA la citerne.