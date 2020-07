M’SILA : Arrestation des 3 auteurs de la vidéo de l’hôpital de Sidi-Aïssa

Les éléments de la Sûreté de la daïra de Sidi Aïssa, wilaya de M’sila, ont arrêté, grâce à l’enquête sur la diffusion d’une vidéo choquante, trois individus qui se sont introduits à l’intérieur de l’EPH de la ville. Dans un communiqué rendu public, la wilaya de M’sila a annoncé l’arrestation des trois auteurs de la vidéo montrant le corps d’une personne décédée du Covid-19, allongée à proximité d’une poubelle de déchets hospitaliers déversés volontairement dans le couloir de l’EPH. Les mis en cause étaient, selon la même source, munis d’armes blanches avec lesquels ils menaçaient le personnel médical, paramédical, et administratif afin de « déposer la dépouille dans le couloir, en ayant l’intention de porter atteinte à l’EPH, à l’équipe médicale et au défunt ». Les trois mis en cause ont comparu devant le procureur de la République du tribunal de Sidi-Aïssa qui a transféré, à son tour, leur dossier au juge d’instruction. Néanmoins, deux d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt tandis que le troisième a été mis sous contrôle judiciaire.