M’SILA : 10 jours de confinement partiel dans 5 communes

Après la wilaya de Tipaza, c’est la wilaya de M’sila qui impose aux citoyens de 5 de ses communes un confinement partiel qui s’inscrit dans les mesures de la lutte contre la propagation du Covid-19 en Algérie. En effet, la wilaya de M’sila a annoncé de nouvelles mesures de confinement partiel dans 5 de ses communes. Il s’agit de : M’sila, Sidi Aissa, Boussada, Berhoume et Meghara. Le confinement partiel entrera en vigueur dès demain, dimanche 12 juillet, de 13 heures à 5 heures le lendemain, et sera appliqué pendant 10 jours. Pour rappel, la wilaya de M’sila fait partie des 29 wilayas concernées par les nouvelles mesures de sécurité annoncées jeudi dernier par les autorités, notamment l’interdiction de la circulation en provenance et en direction de la wilaya pendant une semaine. M’sila a enregistré un record de 235 cas de contaminations par le Coronavirus depuis le début de la pandémie en Algérie.