M’DINA DJEDIDA : Un individu arrêté pour charlatanisme

Exploitant des informations révélant qu’une personne pratiquait de la sorcellerie et du charlatanisme, les éléments de la police judiciaire de la première sûreté urbaine de M’dina Djedida ont réussi à mettre un terme aux activités de ce mis en cause. Agé de 31 ans, ce charlatan activait au sein de son domicile situé dans le périmètre relevant des services de la première sûreté urbaine. Une perquisition effectuée à son domicile a donné lieu à la saisie de talismans. Il a été présenté au tribunal et placé sous mandat de dépôt.