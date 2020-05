Lufthansa annonce l’ouverture des réservations entre l’Algérie et l’Allemagne

La compagnie aérienne allemande Lufthansa, a annoncé via son site web, l’ouverture des réservations entre l’Algérie et l’Allemagne pour le mois de juin. En effet, la compagnie a annoncé la possibilité de réservation en ligne de vols Alger-Francfort–Alger à partir du mois de juin prochain et ce, à « partir de 22 711 DZD », pour un aller simple Alger–Francfort. En outre, la filiale de suisse de Lufthansa à savoir Swissair a aussi annoncé l’ouverture des réservations pour Alger–Genève-Alger, et ce à compter du mois de juin prochain, rapporte le site visa-algerie.com. A noter que ces compagnies aériennes avaient annoncé la reprise progressive des vols internationaux à compter du mois de juin prochain.